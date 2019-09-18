В Шереметьево повредили самолёт "Аэрофлота"

Незафиксированное вспомогательное оборудование поехало в сторону при проверке багажного отсека и ударило выступающий элемент лайнера.

Компания "Аэрофлот" была вынуждена заменить борт, вылетавший рейсом Москва — Штутгарт из столичного аэропорта Шереметьево, из-за повреждения дренажного канала самолёта. По данным Лайфа, инцидент имел место 16 сентября.

Виноваты в ЧП, по предварительным данным, сотрудники службы безопасности аэропорта. Вспомогательное оборудование, которым они пользовались при проверке багажного отсека, сместилось и повредило выступающий элемент самолёта. На кадрах с места ЧП видно, что дренажный канал сильно погнут.

Напомним, ранее в аэропорту Шереметьево тягач, на котором развозят чемоданы, едва не раздавил грузчика. Видео с инцидентом оказалось в распоряжении Лайфа. Однако пресс-служба аэропорта эту информацию опровергла, а журналистов попыталась обвинить во лжи.