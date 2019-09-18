Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США

По его мнению, пока внимание Вашингтона было приковано к операциям на Ближнем Востоке, стратегические соперники Штатов активно наращивали военный потенциал.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в сфере безопасности и в ближайшее время положение не изменится.

— Пока ВС США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли своё влияние. Россия остаётся для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе, — сказал он на конференции, посвящённой развитию Военно-воздушных сил США.

По оценке Эспера, Пекин представляет для Вашингтона "ещё большую угрозу в долгосрочной перспективе". Он считает, что Китай стремится оказывать экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру.

Ранее Эспер посоветовал России начать вести себя "как более нормальная страна" и следовать установленным США правилам.