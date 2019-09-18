В Новосибирске мать с ребёнком провалилась в яму с кипятком

Асфальт рядом с ямой разрушили, чтобы выявить наличие пустот. Место огородили простой полиэтиленовой лентой.

Двухлетний ребёнок и его мать провалились в яму с кипятком на улице Ядринцевская в Центральном районе Новосибирска. Оба они оказались в больнице с серьёзными ожогами, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Строители заявляют, что в их тепловом колодце мать и ребёнок получить ожоги просто не могли.

— Воды там быть не должно, т.к. объект ещё не введён в эксплуатацию, — цитирует ГТРК "Новосибирск" руководителя компании-застройщика Дениса Цекаря.

Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой могут возбудить дело по 238-й статье УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Летом этого года Лайф рассказывал, как в Омской области 10-летний мальчик провалился в такую же яму с кипятком. Он получил ожоги ног.