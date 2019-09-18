"Лидеры России" станут наставниками для участников проекта "Профстажировки 2.0"

Активное участие в подготовке конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0" стали победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Они помогали разрабатывать практические задания-кейсы для платформы . А теперь они станут наставниками студентов, которые проявят себя ярче и талантливее всех остальных.
— Уверен, такое межпроектное сотрудничество увеличит возможности для личностного саморазвития молодых людей, — комментирует генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Поддержку участникам проекта "Профстажировки 2.0" готовы выразить многие победители конкурса "Лидеры России" прошлых лет. Среди них, например, — победительница 2017–2018 года, которая сегодня является управляющим директором по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра Алёна Гейдт.
— Наставничество является огромной ценностью для нашей компании и для меня лично, как победителя первого сезона "Лидеров России". В проекте "Профстажировки 2.0" вся наша команда и я сама станем наставниками лучших студентов, поделимся профессиональными секретами, опытом и будем рады способствовать старту карьеры участников во благо российского экспорта, — пообещала она.
Отметим, на сегодняшний день на платформе размещено более трёх тысяч кейсов лучших работодателей страны. В их числе, например, Минстрой России, РЖД, "Ростелеком", Группа "ГАЗ", "Росатом" и многие другие.
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