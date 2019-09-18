В Пенсионном фонде объяснили, кому из предпенсионеров положены льготы

Как уточнили в ведомстве, у каждого из трёх возможных видов льгот разный возраст получения.

Россияне предпенсионного возраста могут рассчитывать на три вида льгот: новые федеральные, которые появились с выходом закона об установлении новых границ предпенсионного возраста, федеральные налоговые и региональные. Такие данные приводит "Российская газета" со ссылкой на пояснения специалистов Пенсионного фонда России.

Отмечается, что у каждого из этих видов разный возраст получения. А это значит, что граждане смогут постепенно претендовать на весь набор предпенсионных льгот.

В частности, новыми федеральными льготами можно будет воспользоваться за пять лет до наступления пенсии. В этом году с учётом переходного периода предпенсионный возраст у женщин начинается с 51 года, у мужчин — с 56 лет. В данную льготу входят два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости.

Кроме того, с принятием поправки в закон о данной льготе для работодателей была введена ответственность за увольнение работников или отказ принимать их на работу из-за предпенсионного возраста.

Федеральные налоговые льготы доступны женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Предпенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога с шести соток земли, имущественного налога на дома, капитальные здания и гаражи площадью до 50 квадратных метров. Если же площадь недвижимого имущества превышает указанные пределы площади, налог всё же будет начислен, но лишь на превышающую нормативы часть.

Региональные льготы предусмотрены для предпенсионеров женщин в возрасте от 55 лет и мужчин — от 60 лет. Исключение составляют лишь жители регионов-льготников. Например, на Крайнем Севере, где выход на пенсию происходит раньше по сравнению с остальной частью РФ. Данные льготы предусматривают скидки на проезд в городском и железнодорожном транспорте, на оплату капремонта и услуг ЖКХ. Также предпенсионеры с данной льготой освобождаются от уплаты курортного сбора при поездке на отдых.

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