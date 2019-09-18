В Краснодаре из-за сильного ветра рухнуло два башенных крана

Местные жители сообщают об оборванных ЛЭП и десятках поваленных деревьев в разных районах города.

В Краснодаре сильный ветер за день повалил два строительных кранах — на улицах Героя Сарабеева и Валерия Гассия. По данным Лайфа, в результате пострадал один из рабочих — он упал с железных перекрытий.

Порывов ветра не выдерживают деревья в разных районах города. По данным мэрии, уже известно о падении около двадцати деревьев. Местные жители также сообщают об оборванных ЛЭП и повреждённых крышах. В связи с непогодой в Краснодаре объявлено штормовое предупреждение, 18 и 19 сентября во всех детсадах и школах запретили прогулки и занятия на улице.

По информации МЧС РФ, до завтрашнего утра в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Вечером 19 сентября стихия отступит.

Ранее сообщалось, что башенный кран рухнул на жилой дом в Перми.