Москалькова направит своего специалиста в суд по делу актёра Устинова

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Татьяна Москвалькова. Фото © kremlin.ru

В аппарате омбудсмена заявили, что разбирательства по случившемуся находятся в зоне особого контроля.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит специалиста своего аппарата в апелляционную инстанцию, где будет рассматриваться дело в отношении актера Павла Устинова Об этом сообщает РАПСИ.

В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор. В целях соблюдения прав человека и гражданина Москалькова направляет своего сотрудника в апелляционный суд, — заявили в аппарате уполномоченного агентству.

Как сообщал Лайф, Устинову суд назначил 3,5 года колонии. Судья посчитал, что своими действиями Устинов причинил вред здоровью сотрудника Росгвардии.

<p>Момент задержания Павла Устинова</p>

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев призвал сделать из этого дела "показательный процесс".

Сегодня в поддержку актёра рядом с Администрацией Президента прошла серия одиночных пикетов против решения суда. В них приняли участие режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников, актёры Юлия Топольницкая, Татьяна Догилева, Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и десятки других.

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