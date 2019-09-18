Полицейский открыл огонь по коллегам в Москве: один погиб, второй ранен

ЧП произошло возле станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, полицейский по неизвестным причинам открыл огонь по коллегам. Один из них погиб на месте, второй ранен.

МВД сообщает, что стрельба произошла при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД РФ по г. Москве пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Тот сдаваться отказался и открыл огонь.