Лайф узнал подробности стрельбы у метро "Рязанский проспект"

По уточнённым данным, всё произошло в комнате УВД на Московском метрополитене. Огонь открыл уличённый во взятке полицейский.

Лайф выяснил подробности стрельбы возле метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы, в ходе которой один полицейский погиб, а второй получил ранения. Как сообщалось ранее, стрелявший также является сотрудником правоохранительных органов.

По имеющимся данным, сотрудники ОСБ зашли в комнату УВД на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять коллегу-полицейского с поличным после получения взятки.

Поняв, что попался, он начал стрелять из табельного и ранил двоих: один погиб на месте, второго доставили в НИИ им. Склифосовского. Сейчас он в палате интенсивной терапии.

Ранее факт стрельбы официально подтвердили в МВД РФ. Видео с места инцидента публиковал Лайф.