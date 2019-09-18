В Златоусте один человек погиб, четверо ранены при взрыве гранаты в общежитии

В результате взрыва в одном из общежитий города Златоуста Челябинской области погиб человек, ещё четверо госпитализированы. Об этом сообщает "Типичный Челябинск" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
— В одном из общежитий города Златоуста в ходе бытового конфликта, произошедшего между жильцами комнаты и пришедшим к ним мужчиной, произошёл хлопок от предмета, похожего на гранату, — рассказали в главке предварительную версию.
В результате угрожавший гранатой скончался на месте, двое мужчин и две женщины доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое ранены во время взрыва гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram