В Златоусте один человек погиб, четверо ранены при взрыве гранаты в общежитии

По предварительной версии, один из жильцов повздорил с пришедшим к нему в гости приятелем и тот начал угрожать ему.

В результате взрыва в одном из общежитий города Златоуста Челябинской области погиб человек, ещё четверо госпитализированы. Об этом сообщает "Типичный Челябинск" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

— В одном из общежитий города Златоуста в ходе бытового конфликта, произошедшего между жильцами комнаты и пришедшим к ним мужчиной, произошёл хлопок от предмета, похожего на гранату, — рассказали в главке предварительную версию.

В результате угрожавший гранатой скончался на месте, двое мужчин и две женщины доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое ранены во время взрыва гранаты в многоквартирном доме в Находке.