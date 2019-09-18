"Подрывник" моста в Киеве оказался бойцом ВСУ с двумя самоволками и разводом

Злоумышленник, задержанный после угроз взорвать мост "Метро" в Киеве, оказался действующим контрактником ВСУ. По данным "Страны", речь идёт о 42-летнем Алексее Белько.
Нагадаємо, що декілька годин тому чоловік якого звуть Олексій Белько, 1977 року народження, уродженець міста Ялта,...Опубликовано Киев Оперативный Среда, 18 сентября 2019 г.
Сержант числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628, расположенного в Броварах. Белько два раза отправляли на гауптвахту за самоволку. Также известно, что "подрывника" в августе пытались выселить из квартиры, а совсем недавно он развёлся с женой-полицейским.
Ранее стало известно, что полицейским удалось задержать угрожавшего взорвать мост.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram