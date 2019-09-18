Балерину отправили в тюрьму за пьяную драку с полицейскими

Два месяца тюремного заключения и годовой запрет на участие в публичных мероприятиях — такой приговор вынес лондонский суд в отношении испанской балерины Дайаны Андреас Риверы. Девушка была признана виновной в нападении на сотрудников полиции в лондонском аэропорте Хитроу.
Как сообщает издание The Sun, девушка находилась на территории воздушной гавани в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда двое сотрудников полиции потребовали, чтобы она покинула аэропорт, балерина накинулась на них с кулаками.
— Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был ещё один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась, — рассказала журналистам обстоятельства конфликта гособвинитель Руксана Насер.
В ходе судебного заседания Дайана Ривера полностью признала свою вину и принесла извинения пострадавшим сотрудникам полиции.
Отметим, Дайана Андреас Ривера выступала в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф Виктор Ульяте.
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