СМИ: Заворотнюк в сознании и самостоятельно дышит

Родственники актрисы по-прежнему хранят молчание насчёт здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и самостоятельно дышит, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Сегодня друг Анастасии Заворотнюк рассказал изданию, что 48-летней актрисе поставили диагноз "рак мозга" ещё зимой. Сильные головные боли появились у неё после родов. Она продолжала сниматься, не отказывалась от работы.

Ранее СМИ рассказывали, что врачи ввели актрису в искусственную кому. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак рассказал, что если рак развился до такой стадии, когда человек в коме, то провести операцию уже невозможно.