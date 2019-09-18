Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Одновременный уход чиновников связан с необходимостью формирования новой команды, объяснил глава республики.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что руководители всех городов и районов республики сложили свои полномочия. По его словам, в отставку ушли мэры 11 городов, главы четырёх городских поселений и 14 районов.

— Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы, — написал он в "Фейсбуке".

В скором времени избранные депутаты Госсовета примут решение о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

В соответствии с региональным законодательством руководители администраций слагают полномочия после выборов в Госсовет Крыма. Депутатов парламента республики избрали в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в Госсовет прошли три партии: "Единая Россия" (54,70%), ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%).

Выборы главы республики и главы парламента пройдут 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин предложил три кандидатуры на этот пост.