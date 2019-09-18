Киевский "подрывник" захватил мост из-за измены своей дамы сердца Алёны

Служащий ВСУ Алексей Белько, который стрелял на мосту "Метро" в Киеве, а также угрожал его взорвать, сделал это на фоне нервного потрясения. Источник в Нацполиции Украины рассказал изданию "Страна.ua", что мужчине изменила любимая с другим военнослужащим.
— Алёна, Алёна, — кричал на мосту мужчина имя своей бывшей пассии и не выдвигал никаких политических требований.
Как сообщал Лайф, полиция квалифицировала стрельбу и последующие угрозы взрыва на мосту в Киеве как подготовку теракта. Через несколько часов мужчину удалось скрутить спецназу. Им оказался сержант-контрактник 42-летний Алексей Белько.
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