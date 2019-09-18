Лайф публикует фото комнаты, где полицейский открыл стрельбу по коллегам

Сотрудники управления собственной безопасности пришли с понятыми, чтобы засвидетельствовать получение им взятки.

В распоряжении Лайфа оказалось фото комнаты полиции на станции метро "Рязанской проспект" в Москве. Именно там сегодня полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Лайф выяснил подробности стрельбы возле станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы, в ходе которой один полицейский погиб, а второй получил ранения. Как сообщалось ранее, стрелявший также является сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, сотрудники управления собственной безопасности зашли в комнату УВД РФ на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять коллегу-полицейского с поличным после получения взятки. Его "разрабатывали" около двух недель.

Подозреваемый сдаваться не захотел и открыл стрельбу. Один его коллега погиб на месте, второго доставили в НИИ им. Склифосовского. Сейчас он в палате интенсивной терапии.

Видео с места преступления публиковал Лайф. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан. На него завели уголовное дело.