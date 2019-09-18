В Ялте полицейские выдавали гражданство России за взятки

Организаторами схемы выступали начальник отдела по вопросам гражданства, его заместитель, а также глава отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский".

В Ялте возбудили уголовное дело против нескольких сотрудников полиции и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче российского гражданства за взятки, сообщает СК РФ по Крыму и Севастополю.

— Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УМВД России по городу Ялте и местных жителей, подозреваемых в получении взяток организованной группой в крупном размере, — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники УМВД организовывали незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России. В ночь на 18 сентября была проведена спецоперация по пресечению преступной деятельности.

По данным следователей, организаторами были начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, его заместитель, а также начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский". Посредниками между получателями и взяткодателями были три местных жителя.

В СК добавили, что спецоперацию провели в сотрудничестве с СУСК, региональным УФСБ, республиканским погрануправлением ФСБ России и Главным управлением собственной безопасности МВД России.

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