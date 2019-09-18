Эксперты объяснили невозможность сокращения рабочей недели до четырёх дней

В России и так отпуска длиннее, чем в других странах, а также огромное количество выходных из-за официальных праздников.

Невозможно сократить количество рабочих дней в неделе без сокращения зарплаты. Об этом говорится в материалах мониторинга положения населения, подготовленных РАНХиГС. Эксперты заявляют, что из-за ситуации со слабым экономическим ростом страны, минимальным уровнем безработицы, но при этом снижающейся численностью рабочей силы стоит ожидать только увеличения продолжительности рабочего времени, а не наоборот.

Исследователи говорят, что россияне работают уже сейчас меньше, чем жители других развивающихся стран. Максимально 40 часов в неделю — против 48. При этом среднее количество времени, которое сотрудники проводят на работе, в стране в прошлом году составило 37,8 часа.

Минимальный отпуск россиян — 20 рабочих дней — соответствует уровню европейских стран. В Турции всего 12 дней, в Японии — 8, в КНР — 5.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Несколько дней назад он назвал условия для этого. Замминистра экономического развития Пётр Засельский рассказал, что четырёхдневку могут протестировать на определённых предприятиях, участвующих в нацпроектах.