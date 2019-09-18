В США базовая процентная ставка понизилась до 1,75%

Решение американского регулятора ранее прогнозировали большинство аналитиков-экономистов.

Федеральная резервная система США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,75–2% с уровня 2–2,25% годовых. Итоги заседания с решением регулятор сообщил в своём пресс-релизе.

Лайф сообщал, что Федеральная резервная система Штатов этим летом уже снижала базовую ставку, причём впервые за долгое время. До того её четырежды повышали в прошлом году. Минимальной отметки на уровне 0–0,25% ставка в США достигала в декабре 2008 года.

В России ключевая ставка по решению ЦБ в начале сентября установлена на уровне 7,00% годовых.