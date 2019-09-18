В Пулково прилетел один из крупнейших авиалайнеров в мире — видео

Борт компании Sichuan Airlines выполнил рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно.

Один из крупнейших пассажирских авиалайнеров — Airbus A350 — впервые приземлился в аэропорту Пулково в Петербурге, информирует пресс-служба компании-оператора авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы".

— Самый высокотехнологичный самолёт в мире, и один из крупнейших, Airbus A350 впервые сел 18 сентября в аэропорту Пулково. Флагманский борт китайской авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно. Перевозчик собирается совершить второй полёт на А350 в Пулково 20 сентября, — поясняется в сообщении.

Airbus A350 в двухклассной компоновке оборудован 28 креслами в бизнес-классе и 303 креслами экономкласса. Модель может вместить до 336 пассажиров и совершать беспосадочные полёты более чем на 18 тысяч километров.

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