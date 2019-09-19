Известная порноактриса Джессика Джеймс скончалась в США

Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс была найдена мёртвой в собственном доме в долине Сан-Фернандо неподалёку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщил портал TMZ.

Как сообщили журналистам в полиции, подруга Джессики рассказала, что решила навестить её после того, как несколько дней не слышала новостей. Придя к Джеймс домой, она обнаружила её лежащей без сознания.

Прибывшие на место медики были бессильны что-либо сделать и лишь констатировали смерть женщины. Причина смерти не называется, но, по информации журналистов, на пульт дежурного службы спасения поступала заявка об остановке сердца.

Сообщается, что в последнее время у 43-летней Джессики были судорожные припадки и она проходила курс лечения. Полицейские обнаружили в её доме выписанные по рецепту препараты.

Джессика Джеймс (настоящее имя — Джессика Реддинг) — популярная американская актриса фильмов для взрослых. Дебютировала в 2002 году в возрасте 26 лет в лёгких порно-эротических работах. В 2005-м вышел её первый порнографический фильм.

С участием Джессики было снято более 250 картин, она была отмечена премиями профильных журналов и внесена в Зал славы AVN — издание, организующее премию наподобие "Оскара". В последнее время звезда всё чаще занималась ведением собственного блога и "инстаграма", где у неё почти миллион подписчиков.