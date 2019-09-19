Клинцевич назвал ничтожными заявления Эстонии об "оккупации" Россией

Он напомнил, что в истории нашей страны никогда не было колоний в западном понимании этого слова.

Претензии Эстонии к России в юридическом плане ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил значимый вклад в развитие прибалтийских республик в ущерб исконно русским территориям. Такое мнение выразил РИА "Новости" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны. Советский Союз финансировал свои прибалтийские республики в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали, — заявил Клинцевич.

Он напомнил, что в истории России никогда не было колоний в том смысле, как это слово понимают на Западе. Сенатор также рассказал о вложениях в территории, которые присоединялись к России в силу разных обстоятельств, а "не вытягивали из них соки".

— Думаю, что на этот раз нужно ответить главе МИД Эстонии предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите, — заключил Клинцевич.

В феврале текущего года глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от России компенсацию за так называемую "советскую оккупацию", в ходе которой государству был якобы нанесён ущерб. Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд также заявила о так называемой оккупации своей страны Советским Союзом, назвав эпоху, когда республика была частью СССР, временем страданий, экономического регресса и отсутствия свободы.