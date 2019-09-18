Лайф публикует видео с убегающим полицейским, погибшим от пуль коллеги в Москве

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором сотрудник ОСБ МВД Максим Веялко убегает от станции метро "Рязанский проспект", где по нему открыл огонь полицейский Александр Смирнов, которого собирались задержать за взятку.

В Веялко попало несколько пуль, и он скрывался от преступника, истекая кровью. Через некоторое время мужчина скончался. Его коллега, также раненый, находится в больнице, ему провели операцию.

Напомним, сотрудники Управления собственной безопасности зашли в комнату УМВД России на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять с поличным коллегу-полицейского после получения взятки. Его "разрабатывали" около двух недель.

Видео с места инцидента публиковал Лайф. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. На него завели уголовное дело.