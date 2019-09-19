Он признал "необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил альянса быть способными находить и уничтожать мины".

Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".

Статья носит название "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО".

— Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни, — пишет эксперт по морской безопасности Пол Бэкли.

Он отмечает, что "и мины, и подводные лодки являются эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям".

Далее автор статьи ссылается на недавние события в Персидском заливе, а также в "море Азимова". Они, по мнению Бэкли, демонстрируют "необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины".

Статья не содержит никаких пояснений о местонахождении "моря Азимова" и о недавних событиях, которые требуют военно-морской мощи альянса. Одним из объяснений может быть ошибочное написание Азовского моря.