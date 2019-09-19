В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа

В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации журналистов, пациентом является подросток, поступивший в больницу города Лондона, провинция Онтарио, у которого было диагностировано серьёзное осложнение лёгких. Отмечается, что молодой человек ежедневно использовал вейп.

— Мы не можем окончательно утверждать, что заболевание молодого человека вызвано вейпом, но иных возможных причин не наблюдаем, — сказал журналистам представитель больницы.

Сообщается, что сразу после поступления подросток был подключён к аппарату жизнеобеспечения. К настоящему моменту он отпущен домой после прохождения курса лечения.

Этот случай вызванного вейпом заболевания стал первым официально зарегистрированным в Канаде. Минздрав страны поручил медучреждениям сообщать обо всех похожих случаях.

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