Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

За минувшие сутки на территории России было зафиксировано увеличение площади лесных пожаров в зонах, где ведутся работы по активному тушению. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

— На 00:00 мск 19 сентября на территории РФ действовало два лесных пожара на площади размером 41 гектар, — приводит РИА "Новости" текст сообщения.

Отмечается, что за 18 сентября в РФ было ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 48 гектаров. Работы по активному тушению велись также в Крыму на площади размером 41 гектар.

Днём ранее Лайф сообщал, что площадь лесных пожаров в России сократилась до 11 гектаров.