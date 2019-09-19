"Герой Кёльна" получил награду через 75 лет после битвы

Через несколько дней после сражения танкист попал в ситуацию, которая стоила ему звания и почётной Бронзовой звезды.

В Вашингтоне бывший военный получил награду "Герой Кёльна" спустя почти 75 лет после битвы в этом немецком городе, сообщает агентство AP.

В среду, 18 сентября, 96-летний Кларенс Смойер прибыл в столицу США. Мужчина думал, что его пригласили в Пентагон для того, чтобы подписать копии новой книги о своих подвигах в качестве танкового стрелка во время Второй мировой войны.

Однако вместо этого он попал на торжественную церемонию, где ему вручили Бронзовую звезду — спустя почти 75 лет после сражения, которое сделало его героем.

Кларенс Смойер участвовал в сражении в немецком Кёльне 6 марта 1945 года. Его танк уничтожил немецкий танк спустя девять месяцев после "Дня Д". Битву засняли на видеоплёнку, благодаря чему Смойер был удостоен звания "Герой Кёльна".

Через несколько дней после битвы герой попал в ситуацию, которая стоила ему награды. Офицер военной полиции увидел, как Смойер искал в карманах жевательную резинку, чтобы дать толпе немецких детей, и обвинил его в содружестве с врагом. В то же время командир танка Смойера и военный оператор, снимавший битву, получили награды.

История танкиста послужила сюжетом книги Адама Макоса, который и помог Смойеру доказать, что лишение его награды было несправедливым. Он пригласил военного в Вашингтон под предлогом того, что нужно подписать экземпляр произведения.

Когда Смойер вышел из машины и увидел толпу людей, собравшихся у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, он широко улыбнулся и спросил: "Получаю ли я Бронзовую звезду?".