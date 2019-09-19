В Париже начались испытания экологически чистого речного такси

В планах разработчиков начать коммерческое использование новинки уже весной 2020 года.

Префектура перегруженного транспортом Парижа выдала шведской компании Seabubbles разрешение на проведение тестовых испытаний инновационного электрического водного такси. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что компании разрешено отправлять свою "похожую на космический корабль" разработку от причала Исси-ле-Мулино в пригороде Парижа до Берси, подвозя при этом самых обычных пассажиров, которые согласятся.

Аппарат SeaBubbles оснащён четырьмя электродвигателями и четырьмя наклонными опорами — своего рода крыльями, благодаря которым будущее такси, достигнув определённой скорости на воде, приподнимается над поверхностью и практически парит над ней.

По заявлениям разработчика, судно может вместить четырёх пассажиров и способно развить скорость до 50 км/ч, при этом управлять им можно с планшета. В планах создателей начать массовое коммерческое использование новинки во французской столице, а также других городах уже весной 2020 года.