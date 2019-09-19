В США девушка подожгла квартиру, пытаясь избавиться от писем бывшего

Возгорание удалось ликвидировать спустя несколько минут, общий ущерб зданию составляет около четырёх миллионов.

Квартира в американском штате Небраска оказалась в огне из-за своей хозяйки, сжигавшей любовные письма от своего бывшего молодого человека. Об этом сообщает агентство AP.

По его данным, в минувший понедельник, 16 сентября, 19-летняя девушка сжигала письма своего бывшего возлюбленного, в результате чего в её квартире произошёл сильный пожар.

Как сообщили в полиции, она использовала газовую горелку, чтобы сжечь письма, оставляя некоторые из них на полу. Затем девушка ушла в соседнюю комнату, чтобы вздремнуть. Проснувшись, она обнаружила полыхающий ковёр в комнате.

Пожарным удалось ликвидировать огонь за несколько минут. Общий ущерб от возгорания составил около четырёх тысяч долларов, пострадавших нет.

Год назад в штате Мэриленд другая девушка устроила пожар в доме из-за бывшего возлюбленного. Однако вместе с ней остались без жилья 132 человека.