Врач рассказал о подробностях диагноза Заворотнюк

Он отметил, что помимо операции необходимы облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.

Диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк поставили ещё в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, однако проводить операцию она решила в Германии, рассказал научный руководитель и почётный президент института Александр Коновалов в эфире телеканала "Москва 24".

— Когда у неё начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы её обследовали, установили ей диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии, — сказал врач.

В Германии прошла успешная операция актрисы, однако, по словам специалиста, хирургическое вмешательство является важной, но не единственной составляющей лечения.

— После этого требуется ещё дополнительное лечение, — пояснил Коновалов.

Он отметил, что помимо операции необходимы облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.

— Это непростые препараты, которые годятся только для определённой опухоли, и всё это очень дорогое лечение, — объяснил академик.

По его словам, глиобластома является одной из самых опасных и неизлечимых опухолей.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз "глиобластома" (злокачественная опухоль мозга). На днях актриса перенесла трепанацию черепа, однако её состояние ухудшилось.