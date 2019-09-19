СМИ: Один человек погиб при стрельбе в Лос-Анджелесе

Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу, ведутся поиски злоумышленника.

One woman in her 20s was killed and two people were injured in a shooting in Wilmington. @gil_leyvas reports from Newschopper4 Bravo. https://t.co/Xmai6vxMkP pic.twitter.com/R1nMfZ19aO — NBC Los Angeles (@NBCLA) September 18, 2019

Погибло не менее одного человека, ещё двое получили ранения при стрельбе в Уилмингтоне, пригороде американского Лос-Анджелеса. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По информации телеканала, в результате стрельбы погибла молодая девушка, пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в больницу. По словам сотрудников полиции, ещё одной пострадавшей может быть пожилая женщина с ножевым ранением.

Стрельба произошла около 15:10 по местному времени (01:10 мск). На данный момент сотрудники полиции ведут поиски стрелка.