Болтон обрушился с критикой на внешнюю политику Трампа

Отправленный в отставку бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке резко раскритиковал внешнюю политику, проводимую Дональдом Трампом.

Как передаёт издание Politico, Болтон выступил с речью, в которой, в частности, заявил, что решение главы государства пригласить лидеров движения "Талибан"* было "ужасным сигналом" и проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Он также заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном изначально обречены на провал, поскольку названные страны не настроены избавляться от ядерных технологий, а лишь хотят добиться ослабления санкций США.

Также, по словам Болтона, неожиданная отмена Трампом силового ответа Ирану на сбитый американский беспилотник привела к тому, что Тегеран в конечном итоге позволил себе провести атаку на нефтедобывающий завод в Саудовской Аравии.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.