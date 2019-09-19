В США отец получил семь лет тюрьмы из-за сына, сбившего ребёнка

Джесс Эзбилл признал себя виновным в том, что разрешил своему отпрыску сесть за руль автомобиля.

В американском штате Айова отец двенадцатилетнего мальчика получил тюремный срок за то, что его сын сбил четырёхлетнего ребёнка, сообщает агентство AP.

В пятницу, 13 сентября, 34-летний Джесс Эзбилл признал себя виновным в том, что разрешил своему сыну сесть за руль автомобиля, который сбил ребёнка четырёх лет. Пострадавшего доставили в больницу.

Эзбилла приговорили к семи годам лишения свободы. В зале суда мужчина признался, что ему жаль, и сказал, что больше никогда не пустит ребёнка за руль.

Ранее Лайф сообщал о случае в Воронеже, где пьяный мужчина посадил несовершеннолетнего ребёнка за руль.