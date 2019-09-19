"Фёдор" предложил заселить планеты колониями роботов-аватаров

Человекоподобные машины готовы поделиться предложениями о техническом облике будущей антропоморфной системы.

Робот "Фёдор" предложил создать на Марсе и других планетах Солнечной системы колонии из роботов-аватаров. Его сообщение опубликовано в "Твиттере".

— Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров, — пишет робот.

Как рассказал "Фёдор", роботы готовы оказать содействие и поделиться предложениями по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая будет способна обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе.

"Фёдор" — человекоподобный робот, изобретённый для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию, куда он прибыл спустя пять суток. В ходе полёта робот выполнил ряд заданий под управлением космонавтов. По словам создателей "Фёдора", в космос он больше не полетит, его место займёт новый робот.