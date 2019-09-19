Появилось видео задержания "подрывника" моста в Киеве

В Сети появилось видео спецоперации по задержанию Алексея Белько, который открыл стрельбу на мосту, а также угрожал взорвать его. Видео опубликовано на YouTube-канале Petya tales.

На кадрах видно, как мужчина в машине бросает оружие на землю, а затем медленно выходит из автомобиля с поднятыми руками и смиренно ложится лицом к земле в ожидании задержания.

Как сообщалось ранее, на мосту в Киеве мужчина открыл стрельбу и угрожал взорвать мост через Днепр. Полиция квалифицировала инцидент как попытку теракта. Злоумышленником оказался действующий контрактник ВСУ. По данным источника Нацполиции, причиной такого поступка могло быть нервное потрясение на фоне измены благоверной с другим военнослужащим.