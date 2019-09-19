Сибирские учёные нашли новую опасность зубных имплантатов

Установка качественных зубных имплантатов в хорошей клинике далеко не всегда гарантирует пациенту отсутствие опасных для жизни осложнений в дальнейшем. К такому выводу пришли учёные из Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера.

Согласно опубликованным в журнале "Стоматология" материалам, исследователи выяснили, что новые стерильные зубные имплантаты могут провоцировать инфекцию периимплантит, при которой воспаляются мягкие ткани ротовой полости и необратимо разрушается костная ткань в области протеза.

Оказалось, что поверхность нового имплантата, несмотря на свою стерильность, бывает загрязнена неорганическими соединениями и большим количеством химических элементов, которые могут спровоцировать заболевание.

Решить проблему учёным удалось при помощи лазерного излучения, которым предлагается полностью очищать поверхность новых имплантатов от посторонних элементов, ведь они могут не хуже бактерий провоцировать "иммунный ответ организма".