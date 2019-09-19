Россияне назвали предпочтительные альтернативы автомобилю

При этом почти четверть опрошенных не может отказаться от частого использования машины.

Более 40% российских автомобилистов в России готовы иногда пользоваться велосипедом, согласно данным ВЦИОМ, опубликованным РИА "Новости".

По данным исследования, если автомобилисты вместо машины могли бы использовать иной вид транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%). Чаще всего об этом говорили люди от 25 до 34 лет (44%) и от 35 до 44 лет (56%).

Также водители готовы ездить на электрическом автомобиле (33%), чаще всего ему отдают предпочтение молодые люди от 18 до 25 лет (51%).

Другие 10% выбрали электромопед или электроскутер, электросамокат привлекает 9%, а электровелосипед — 6%.

Среди тех, кто водит машину каждый день или несколько раз в неделю, 22% отметили, что могли бы использовать автомобиль реже. Такая же доля (22%) заявила, что не может отказаться от частого использования машины, поскольку работа связана с вождением и "автомобиль кормит семью".

Среди других причин использования машины респонденты назвали необходимость отвозить детей в школу, детский сад или на дополнительные занятия (14%), удалённость работы от дома (13%), потребность ездить на автомобиле в магазин или по личным делам (9%) и факторы комфорта и экономии времени (8%).

Ранее эксперты рассказали, какая доля россиян использует автомобили не по назначению.