Неаполитанец рассказал, какой должна быть настоящая пицца

Главное — придерживаться трёх правил: у блюда должны быть правильные форма, тесто и время приготовления.

Организаторы девятого фестиваля Pizza Village в Неаполе рассказали РИА "Новости", какой должна быть настоящая неаполитанская пицца.

По словам одного из организаторов фестиваля Фабрицио Кюне, существует признанный норматив, определяющий разницу между пиццами из разных регионов. Такие правила установлены Евросоюзом.

— Пицца — это круглый диск теста диаметром 33 сантиметра с бортиком не выше 2,5 сантиметра. При её приготовлении должны применяться только местные продукты, такие как оливковое масло, мука, моцарелла, базилик и помидоры, — сказал собеседник агентства.

Именно эти пять ингредиентов и определяют идентичность неаполитанской пиццы. Как рассказал Кюне, при выборе этого блюда стоит обратить внимание на тесто, наличие подгоревших мест и соединение вкусов и запахов всех необходимых ингредиентов.

— Пицца с сосисками для неаполитанца — это не пицца! Классика — это всегда "Маргарита", — объяснил эксперт.

Второй традиционной неаполитанской пиццей принято считать "Маринару", которую готовят с использованием мелкой местной рыбы.

— "Маргарита" делается из того, что даёт земля, "Маринара" — из того, что добывается в море. Пицца — народная и очень дешёвая еда: неаполитанские моряки, возвращаясь с уловом, использовали в ней то, что не продавалось на рынке, — объяснил Кюне.

Однако определить на глаз, вкусной ли окажется пицца, практически невозможно. Вкус будет зависеть от количества взятых дрожжей для разного объёма муки, того, сколько тесто простояло и сколько времени провело в печи.

Собеседник отметил, что пиццу можно приготовить везде, используя любые ингредиенты, однако стоит придерживаться некоторых правил. Так, у блюда должны быть правильные форма, тесто и время приготовления.

Кюне считает, что распространение услуги доставки не отражается на качестве пиццы. Главные условия, чтобы она оставалась горячей и не была разогрета повторно.