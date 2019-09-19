Высокий уровень счастья продлил жизнь россиян почти в 2,5 раза за 120 лет

Кроме того, важным фактором называют урбанизацию, а также возросший уровень здравоохранения.

По данным Росстата, за последние 120 лет продолжительность жизни в России выросла более чем в 2,5 раза, причём на этот показатель повлияли не только урбанизация, но и уровень счастья. Об этом заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Росстата, в XIX веке горожане жили меньше, чем сельское население, — 29,8 и 30,6 года соответственно. В настоящее время соотношение поменялось в обратную сторону: теперь в сельской местности средняя продолжительность жизни 71,7 года, а в городе — 73,3.

— На эти показатели влияют не только естественные условия жизни — климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько "счастливо" живёт человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение, — приводит РИА "Новости" слова Лебединской.

Она также отмечает, что важным фактором является и урбанизация, которая подразумевает более высокие доходы городского населения и более доступную медицину и прочие социальные услуги в крупных населённых пунктах.

Кроме того, по словам Лебединской, низкая продолжительность жизни, наблюдавшаяся ранее, была связана в первую очередь с низким уровнем самого здравоохранения в сельской местности, что подтверждается данными о жертвах всевозможных пандемий. Согласно некоторым исследованиям, если бы в мире отсутствовали инфекции, то средняя продолжительность жизни достигала бы 140 лет.