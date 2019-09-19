В Красноярске майнеры украли электричество на 4,2 млн рублей

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела на предпринимателей.

В Красноярске майнеры незаконно подключились к электростанции и воровали электричество, рассказал паблик "Я живу в Красноярске".

Как рассказали сами майнеры, так они работали с мая по август в одном из гаражей. В общей сложности им удалось украсть электричество на сумму 4,2 миллиона рублей. По информации "Россетей", такая кража произошла впервые.

На данный момент сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела на майнеров.

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