СМИ: Трюдо перед выборами извинился за коричневый грим 18-летней давности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перед грядущими выборами извинился за своё фото в коричневом гриме, сообщает CBC.

Ранее журнал Time опубликовал снимок, на котором Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде он ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал в 2001 году. Ему тогда было 29 лет. Фото обнаружили в выпускном альбоме.

— Я оделся в костюм Аладдина и нанёс макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль, — отметил Трюдо.

11 сентября Трюдо сообщил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы состоятся 21 октября.

Основная предвыборная борьба на предстоящих выборах развернётся между либералами и Консервативной партией. По итогам состоявшихся в 2015 году выборов большинство в парламенте получили либералы, и глава их партии Джастин Трюдо занял кресло премьера.