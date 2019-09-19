Пропавший с деньгами бизнесмен из Бурятии найден живым в мужском монастыре

Бизнесмен из Бурятии с крупной суммой денег на руках, пропажа которого с января текущего года расследуется как убийство, все эти месяцы спокойно проводил время среди послушников мужского монастыря на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия.

— В итоге в ходе кропотливой работы полицейскими была получена оперативная информация, благодаря которой удалось найти мужчину живым и невредимым — среди послушников в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре, — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал на допросе сам пропавший, некоторое время после сделки он жил в Улан-Удэ, однако вскоре неожиданно решил оставить всё мирское и уехать в монастырь, никого не предупредив. После этого он и поступил на церковную службу.

Отмечается, что после обнаружения мужчины живым открытое ранее уголовное дело по факту его "убийства" было прекращено.