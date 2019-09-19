Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

По словам американского лидера, около стены очень жарко, и на ней самой "можно жарить яичницу".

Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в Калифорнии, сообщает Hill.

Как пишет газета, после пресс-конференции на южной границе США Трамп подошёл к стене и расписался на ней маркером.

— Очень жарко. К стене невозможно прикоснуться. На ней можно жарить яичницу, — приводит издание слова главы государства.

Также Трамп опубликовал в "Твиттере" видео, на котором он пожимает руку пограничникам и позирует вместе с ними для фотографий.

Ранее администрация Трампа сообщила, что возьмёт около 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Для этого Трамп воспользовался объявлением режима ЧП на границе, позволяющего задействовать средства, уже выделенные конгрессом на иные цели.

Трамп предпринял эти односторонние шаги после неудачных попыток добиться от конгресса финансирования стены. Из-за разногласий в начале 2019 года правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда ведомств и министерств.