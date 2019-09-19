ФССП и Минюст предложили дать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Новый закон предлагают принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины".

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложили разрешить кредиторам обращаться в суд по вопросам взыскания просроченной задолженности с физического лица только в том случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заёмщиком предложения о возврате средств. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на концепцию закона, которую подготовили ведомства.

Новый закон предлагают принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины". Подразумевается, что он станет заменой существующему закону о взыскании долгов. Внести проект в правительство планируется до конца 2019 года.

По замыслу авторов проекта, новый закон расширит гарантии гражданских прав и уменьшит количество споров в суде. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

В рамках инициативы предполагается, что в реестр ФССП, куда вносят данные коллекторов, также включат информацию о банках, микрофинансовых организациях и ломбардах, кредитных кооперативах, а также операторах связи, управляющих компаниях в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающих организациях и операторах по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Как отмечает издание, такие изменения позволят организациям в том числе и звонить должнику, а также направлять ему электронные сообщения. При этом включённые в реестр организации должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками в течение двух лет и страховать ответственность за причинение им убытков.

В правительстве считают, что механизм "регуляторной гильотины" снизит нагрузку на предпринимателей, а также пересмотрит систему требований, и прежде всего к наиболее зарегулированным секторам, таким как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.