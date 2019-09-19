Член заксобрания Пенсильвании покинул пост после ареста из-за детского порно

Первое досудебное слушание по делу мужчины, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, пройдёт 26 сентября.

Сенатор штата Пенсильвания в США Майкл Фолмер 18 сентября ушёл в отставку после своего ареста по обвинению в хранении детской порнографии в смартфоне. Об этом заявили врио спикера нижней палаты заксобрания (парламента) штата Джо Скарнати и лидер республиканского большинства в местном сенате Джейк Корман.

— Мы испытываем отвращение и возмущение в связи с обвинениями, которые были предъявлены вчера Майку Фолмеру. Мы ознакомились с обвинительным заключением и провели беседу с Майком Фолмером сегодня утром. Мы настояли на его отставке с поста члена сената, место в верхней палате от 48-го избирательного округа вакантно, — говорится в заявлении, размещённом на сайте заксобрания Пенсильвании.

Как сообщила прокуратура штата, расследование в отношении 63-летнего законодателя началось после того, как администрация сайта Tumblr в феврале сообщила в национальный центр пропавших и подвергшихся эксплуатации детей, что некий пользователь сохранил изображение детской порнографии в декабре 2017 года. Владельцем данного аккаунта оказался Фолмер.

— Обвиняемый служит сенатором и был облечён доверием и честью представлять свой избирательный округ в Капитолии штата Пенсильвания. Никто не должен ставить себя превыше закона независимо от уровня служебных полномочий, — подчеркнул генпрокурор штата Джош Шапиро.

Первое досудебное слушание по делу мужчины, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, пройдёт 26 сентября. Республиканец отпущен из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов.

Фолмера избрали в состав верхней палаты заксобрания Пенсильвании в 2006 году, позднее он возглавил один из сенатских комитетов. В 2016-м активно выступал за легализацию каннабиса в медицинских целях, заслужив себе прозвище Майк-марихуана. Фолмер женат, является отцом семерых детей.