Семь человек погибли и 85 ранены при взрыве в Афганистане

При взрыве машины у здания национального директората безопасности в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана погибло до семи человек, ещё 85 получили различные ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора Раматуллаха Ярмала.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Атака произошла спустя два дня после того, как 17 сентября радикальная группировка "Талибан"*, которая пообещала сорвать запланированные на конец сентября выборы президента, организовала взрывы в Кабуле и провинции Парван, унеся жизни 48 человек.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.