В США разведчик заявил о "тревожной" беседе Трампа с иностранным лидером

Один из американских экс-чиновников сообщил, что разговор проводился по телефону.

Сотрудник разведки США подал своему руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре американского президента Дональда Трампа с неким иностранным лидером, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

С кем и о чём говорил Трамп, не уточняется, но беседа содержала некое обещание. Предполагается, что это обещание было столь тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из экс-чиновников сообщил газете, что разговор проводился по телефону.

Инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон выяснил, что полученная информация заслуживает доверия и что жалоба "срочная". Обычно за этим следует уведомление комитетов обеих палат конгресса по надзору. Однако и.о. главы нацразведки Джозеф Магуайр отказался делиться деталями с законодателями.

Жалоба была подана ещё 12 августа. За предшествовавшие ей пять недель Трамп говорил с по меньшей мере пятью главами других государств, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета. Кроме того, американский лидер получил минимум два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Жалоба вызвала напряжение между американской разведкой и конгрессом. Также эта ситуация вызвала новые вопросы о том, как президент обращается с закрытыми данными, что может стать дополнительным бременем в его отношениях с разведывательными службами.