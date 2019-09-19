У побережья Мексики сформировался ураган "Лорена"

Ураган "Лорена" сформировался в Тихом океане и продвигается к побережью Мексики. Об этом заявили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Сейчас "Лорена" находится примерно в 55 километрах к юго-западу от мексиканского города Мансанильо в штате Колима, направляясь на северо-запад со скоростью 5,2 метра в секунду. Скорость ветра в его пределах составляет около 33,3 метра в секунду.

"Лорена" может спровоцировать сильный ветер и проливные дожди на мексиканском побережье, указывает агентство.