В Таиланде отменяют въездные анкеты для иностранцев

Власти Таиланда приняли решение в течение ближайших трёх месяцев отменить и полностью вывести из обращения анкеты, которые сейчас заполняет каждый иностранец, въезжающий в страну на срок более 90 дней. Об этом сообщает газета Кхао Сот.

Как рассказал заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун, так называемые белые карточки, или "формы ТМ6", станут электронными, поскольку для хранения их бумажных версий попросту нет места.

По его словам, подача всех иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса регистрации, а также уведомлениями о временном выезде, будет переведена на онлайн-платформы, которые будут работать в связке с приложениями для смартфонов.

Нововведение абсолютно никак не коснётся туристов, приехавших в страну на короткий период времени, поскольку обычная виза и так ограничена 90-дневным сроком, а извещения о временном выезде по форме ТМ30 вместо постояльцев, как правило, заполняет гостиница.

При этом, как отметил Пхутракун, к настоящему моменту ни сама платформа, которая в будущем станет базой данных, ни приложение для смартфонов пока не находятся даже на этапе разработки.