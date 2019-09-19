В Минздраве назвали безопасную дневную дозу алкоголя

Речь идёт максимум о двух стандартных порциях в день для женщин и о трёх стандартных порциях — для мужчин.

Порция алкоголя, употребление которой влечёт за собой незначительный риск для здоровья, составляет порядка 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива для мужчин в день, об этом заявили эксперты Минздрава РФ.

Отмечается, что речь идёт максимум о двух стандартных порциях в день для женщин и о трёх стандартных порциях — для мужчин.

Стандартной порцией называют десять граммов чистого алкоголя. Так как напитки могут быть разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива будет разным. Так, в ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя примерно равны 900 мл пива крепостью 4,5%.

Чтобы алкоголь не вредил здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, подчёркивают эксперты, слова которых приводит РИА "Новости".

Нужно понимать, что потребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может вести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте рекомендации Минздрава

Также есть такие ситуации, когда любое употребление алкогольных напитков крайне нежелательно. Речь идёт, например, об управлении транспортными средствами, а также о беременности.